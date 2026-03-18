原子力規制委員会はきょう（18日）、原発などの原子力施設にドローンを検知する機器の設置を義務づける規則の改正案を了承しました。原子力規制委員会はきょう（18日）の定例会で、原子力施設にドローンを検知する機器を設置するよう、事業者に義務づける規則の改正案を了承しました。原子力規制庁によりますと、ドローンの技術進展を踏まえたテロ対策の一環で、対象となるのは福島第一原発や東海第二原発など22の原子力施設です。