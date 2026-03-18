俳優の鈴木秀脩、鈴木美羽が18日、都内で行われたVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』（3月20日から期間限定上映、7月29日にBlu-ray＆DVD発売）の最速上映会に参加した。【動画】志田こはく、“ドンブラザーズ”ネタぶっこみで会場爆笑！ゴジュウジャー＆ブンブンジャーが爆笑トーク「スーパー戦隊」シリーズ50周年、「VS」シリーズ30周年の歴史に残る集大成の作品となる