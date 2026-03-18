「オープン戦、巨人８−０ヤクルト」（１８日、東京ドーム）巨人は先発の田中将が５回を１安打無失点の好投。開幕ローテ入りを引き寄せた。立ち上がり先頭の長岡に四球を与えたが、揺るがない。３連続で内野ゴロを打たせて後続を断った。三回には１死から安打を許したが、長岡を狙い通りにスプリットを振らせて３球三振斬り。武器にも磨きをかけた。オープン戦３試合に登板してこれで１０イニングを被安打２、失点自責０と