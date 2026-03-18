◆第６３回愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場・芝１４００メートル）追い切り＝３月１８日、栗東トレセン昨年に続く勝利を狙うワイドラトゥール（牝５歳、栗東・藤原英昭厩舎、父カリフォルニアクローム）はレースでも手綱を執る西塚洸二騎手の騎乗でＣＷコースを単走。楽な手応えのままだったが、５ハロン６７秒８―１１秒０をマークした。西塚騎手は「しまいをサッと伸ばして、動きはよかったですね。冬の方が整いやすく