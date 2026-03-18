資源エネルギー庁が１８日発表した全国のレギュラーガソリン平均価格（１６日時点、１リットルあたり）は前週より２９円高い１９０円８０銭となり、１９９０年の調査開始以降の最高値を更新した。値上がり幅も前週（３円３０銭）から大幅に拡大し、２００８年５月と並んで過去最大となった。値上がりは５週連続。これまでの最高値は、２５年４月と２３年９月の１８６円５０銭だった。ガソリン価格は、暫定税率廃止後の今年１