◆オープン戦オリックス３―２広島（１８日・京セラドーム大阪）広島がオリックスに破れた。先発・岡本駿投手は５回４安打３失点。完璧な立ち上がりから一転、２回は連打で無死一、三塁を招いた。続く西野に右翼スタンドへ飛び込む３ランを被弾。ただ、３回以降はきっちり修正し、５回を６７球で投げきった。最速は１５１キロだった。初の開幕ローテ入りを勝ち取った右腕は、開幕５戦目の４月１日・ヤクルト戦（神宮）で先発