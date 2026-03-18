８人組ボーイズグループ・ＯＣＴＰＡＴＨが１８日、グループの公式Ｘで、あす１９日に千葉・イオンモール幕張新都心グランドモールで、ライブチケットを手売りすることを緊急告知した。２１日に東京・ＫａｎａｄｅｖｉａＨａｌｌで行う単独公演「ＯＣＴＰＡＴＨＬＩＶＥ２０２６−ＰＡＴＨｔｏＤｒｅａｍ−」のための企画で、ファンと直接交流もできる、またとない機会となっている。全２部制で行う予定で、１部は