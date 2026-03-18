18日の参院予算委員会でれいわ新選組の木村英子議員は高市総理が2026年1月9日に投稿したX投稿について質問した。【映像】木村議員が疑問を呈した瞬間（実際の様子）木村議員は『私たちの公邸への転居に関する報道を目にした夫は落ち込んでいる様子でした。僕のせいで多額の公金が使われたのかと。仮に貴重な税金を使って修繕工事をする必要があるのであればわたしたちは公邸に引っ越しませんでした』と総理の投稿を読み上げた