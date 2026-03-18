ベネズエラ出身の横浜ＤｅＮＡ・ルイーズ（資料写真）新外国人のルイーズが母国ベネズエラのワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）初優勝を喜んだ。自身は前回２０２３年大会で救援として活躍し、敗れた米国との準々決勝にも登板した。３年越しの雪辱を果たし、「すごく興奮している。選手と連絡を取りながら応援していた」と声を弾ませた。自身はオープン戦で８試合に登板し、開幕に向けて着実にボールの切れが増して