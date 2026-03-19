トム・ホランド主演、（MCU）版『スパイダーマン』待望の第4作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の初予告編が全世界同時解禁となった。あわせて、2026年7月31日に日米同時公開となることも伝えられた。 前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』で、主人公ピーター・パーカーは世界中の人々から自身の記憶を消した。恋人のMJ、親友のネッドか