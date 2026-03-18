北海道発の人気チョコレートブランド・ロイズから、春だけの特別なフレーバーが登場♡定番商品の魅力に季節感をプラスした限定スイーツは、今しか味わえない贅沢なラインナップです。フルーティーなバナナや香り高い抹茶、濃厚なピスタチオなど、心ときめく味わいが勢ぞろい。春のご褒美やギフトにもぴったりな注目商品をご紹介します♪ 春限定♡注目の新作チョコ 生チョコレ