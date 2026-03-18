お笑いコンビ「爆笑問題」らが所属する芸能事務所「タイタン」は18日、公式サイトを更新。所属タレントへの誹謗中傷について注意喚起するとともに、刑事告訴を含む法的措置の手続きを進めていると発表した。タイタンは「SNS等の利用に関するお願い」と題し「近年、SNS（Youtube、X、Instagram、TikTok 等）やインターネット掲示板において、当社タレントに対する悪質な誹謗中傷、憶測だけに基づく事実の捏造及び拡散、その他肖