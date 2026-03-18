お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤（57）が18日、自身のインスタグラムを更新し、長男の高校卒業、長女の中学校卒業を報告した。妻でタレントの渡辺満里奈も一緒の親子4ショットを投稿し「皆さまお久しぶりです♪今日は娘、中学卒業、息子、高校卒業のお祝いを家族でしました」とつづった。また「4月から、高校生、大学生になる2人本当に考え深いものがあります2人とも好きな事をやって、いろんな人と出会って、皆ん