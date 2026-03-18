18日に発表されたガソリン価格。1リットルあたり190円を超え、過去最高値を記録しました。上げ幅も過去最高ということです。中東情勢をめぐりガソリン価格高騰など影響が拡大する中、高市首相はトランプ大統領との会談に向け、18日夜に出発します。■原油高騰…北海道の物産展でも懸念の声18日から都内の百貨店でスタートしたグルメ王国・北海道の物産展。お肉も海鮮も、一堂に集結しました。話を聞いた海産物の店は、札幌の市場で