4回、勝ち越し2ランを放つ日本ハム・郡司＝エスコンフィールド日本ハムは4番郡司が四回に勝ち越しの2点本塁打を放ち、状態の良さを示した。主砲のレイエスもオープン戦2号ソロを含む2安打と振れている。先発の加藤貴は7回2失点。DeNAは正遊撃手候補の林が三塁打で好印象を残した。