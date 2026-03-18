ヤクルトとのオープン戦に先発した巨人・田中将＝東京ドーム巨人は田中将が5回1安打無失点と好仕上がりを見せた。坂本は2安打1打点と快打を連発。中軸候補の新外国人ダルベックが本塁打を含む3安打と状態を上げてきた。ヤクルトは奥川が5回1失点と上々の内容だった。