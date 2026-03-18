小田急の“白いロマンスカー”として人気を博し、3年前に引退した車両が19日から展示公開されます。歴代のロマンスカーが展示されている神奈川県海老名市のロマンスカーミュージアムに仲間入りしたのは白い流線形のデザインが特徴の「VSE」です。箱根への観光特急として18年間活躍し老朽化のため2023年に引退しましたが「名車」の呼び声も高く、展望車1両が保存されることとなりました。保存に向けては、整備作業が行われた工場か