男性8人組「OCTPATH」が、あす19日に千葉・イオンモール幕張新都心グランドモール1階のグランドコートで公演チケットを手売りする。販売するのは、21日に東京・KanadeviaHallで開催される「OCTPATHLIVE2026−PATHtoDream」の当日引換券。午後6時からの1部では栗田航兵、海帆、高橋わたるが参加。午後7時15分からの2部では太田駿静、小堀柊、西島蓮汰、四谷真佑が手売りを行う。