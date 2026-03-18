◇オープン戦 巨人 8-0 ヤクルト(18日、東京ドーム)巨人は新外国人のダルベック選手が2号ソロなど3安打の活躍。打線もつながり15安打8得点で完封勝利を飾りました。この日、先発マウンドへ上がったのは田中将大投手。ここまでオープン戦2試合無失点と好調を維持し、この日も5回まで1安打無失点と好投を披露します。一方打線は4回に坂本勇人選手のタイムリーで1点を先制すると、6回にはダルベック選手のこの試合3安打目となる豪快2