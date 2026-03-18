【無印良品】季節限定！絶品「炊き込みごはんの素3品」を実食レビュー無印良品メンバーを対象に、全品（※一部除外品あり）10％オフになる「無印良品週間」が、2026年3月20日〜30日（ネットストアは31日10時）まで開催されます。そこで今回は、テレビやSNSでもたびたび話題になる「無印良品」食品の中でも、筆者が実際に食べて「おいしい」と感じた、季節限定の炊き込みごはんの素を3品ご紹介します。ぜひチェックしてみてください