上海市が発表した最新の政策によると、同市では商業用不動産（商住両用物件を含む）購入ローンの最低頭金比率が、3月16日から30％以上に引き上げられたとのことです。この「不動産市場安定化」政策は、上海の商業・オフィス用途の不動産ローン政策が、約20年ぶりに初めて変更されたことを意味するものです。また、上海の2月の中古住宅価格は前月比0．2％上昇し、過去10カ月ぶりの前月比上昇となりました。上海の2月の新築住宅価格