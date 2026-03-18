言葉の「音」に注目して、ちょっとした脳のトレーニングに挑戦してみませんか？今回は、自然の中で見かける生き物から、おなじみの食べ物、そして地名まで、親しみのある言葉を集めました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、リズムよく導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□きり□□ぼこ□□たヒント：鎌のような形をした前脚が特徴の昆虫