ダーク＆カーボンでレーシーに仕立てた特別仕様車 メルセデス・ベンツ日本は2026年3月13日、同社の高性能ブランドであるメルセデスAMGのミドルサイズSUV「GLC 43 4MATIC」および「GLC 43 4MATIC クーペ」に、特別仕様車「Edition Night Carbon（エディション ナイト カーボン）」を設定し、同日より注文受付を開始しました。エクステリアにおける注目ポイントは、特別仕様車限定となる「AMGエクステリアナイトパッケージII」の