「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。かたせ梨乃が登場した3月17日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！【動画】かたせ梨乃、前田敦子とワイン試飲で20杯以上!?予算5万円の旅の裏話かたせ梨乃、番宣が上手すぎる!?今回は、土曜ゴールデン