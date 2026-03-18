Image: Mantis Space そんな手があったのか…。いまや地球の周回軌道上には多数の人工衛星が打ち上げられており、その弊害が懸念されています。このほどスタートアップ企業のMantis Spaceが披露した新構想には、人工衛星の未来を変える可能性が秘められてもいそうです。地球の影へ太陽光ビームを届けるソーラーパワーで稼動する人工衛星でネックとなるのは、地球の影に入ったときの電力供給