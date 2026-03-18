発酵ドリンク「コンブチャ」でおなじみの「TEAZEN（ティーゼン）」は、3月19日（木）〜3月25日（水）の期間、世界的ガールズグループTWICEのイメージモデル就任を記念したポップアップショップを、東京・渋谷にあるHMV＆BOOKS SHIBUYA 6階で開催する。【写真】ゲットしたい！購入特典の「ステッカー」■大型パネル展示や購入特典を用意今回開催されるのは、TWICEの大型パネル展示や、累計販売数6億スティックを突破した韓国