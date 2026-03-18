タレントのモト冬樹（74）が18日、自身のブログを更新。胃と大腸の検査でポリープ4つを切除したことを報告した。周囲にがんを患っている人が増えたため、4年ぶりに胃と大腸の検査を受けることを11日に明かしていたモト。この日は「無事に帰ってきました」という書き始めから「俺はどうやらポリープができやすい体質なので、前回、前々回とも3つのポリープを切除したんだけど、今回は4つのポリープを切除しました」と説明した。