韓国の交差点で重機が倒れる瞬間を、乗客を乗せたタクシーのドライブレコーダー映像が捉えていました。目撃者：地震が起きたようで、爆発するような音がドンッと…。タクシー運転手はブレーキをかけたものの間に合わず、重機に突っ込んでしまいました。タクシー運転手は「もう少し（タイミングが）早ければ、2人とも命はなかったと思います」と当時を振り返ります。倒れる瞬間は別のカメラにも映されていました。重機の高さは隣の