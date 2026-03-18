◆オープン戦巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３７）がヤクルト打線を相手に５回１安打無失点と好投した。これでオープン戦３登板で計１０イニング無失点となり、開幕ローテ入りへ前進した。盟友・坂本勇人内野手（３７）も４回に先制タイムリーを放つなど２安打をマーク。４番に座ったボビー・ダルベック内野手（３０）が６回に貴重な追加点となる右中間ソロを放ち猛打賞をマークするなど、２７