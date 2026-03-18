第98回選抜高校野球大会は19日、開幕する。第1日は開会式の後、3試合を予定している。【第1試合】帝京（東京）―沖縄尚学（沖縄）16年ぶりの出場となった帝京は昨秋の東京大会6試合で55安打を量産した強打が武器。4本塁打の安藤丈二、1年生で主軸の目代龍之介も注目のスラッガーだ。昨夏の甲子園を制した沖縄尚学は左の末吉良丞と右腕の新垣有絃の両エースが今年も引っ張る。冬を越えて成長した姿を見たい。【第2試合】阿