【ヨハネスブルク＝笹子美奈子】在ケニア日本大使館によると、東アフリカのケニア中部にあるケニア山（標高５１９９メートル）で今月１２日、日本人が登山中に滑落して死亡した。プライバシー保護を理由に、氏名や年齢などは明らかにしていない。ケニア山はキリマンジャロ山（５８９５メートル）に次ぎ、アフリカで２番目に標高が高い。氷河があることなどでも知られている。