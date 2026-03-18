高市首相は、トランプ大統領との日米首脳会談のため、18日夜アメリカに向けて出発します。中東情勢が緊迫する中での日米首脳会談への関心は高く、18日の参議院予算委員会でも質問が相次ぎました。高市首相：日々情勢が変わる。また、米国側の発信が変わるこのタイミングなので、その中でG7の首脳の中で真っ先にトランプ大統領と直接会うということですから、今のイラン情勢も含む問題についてしっかりと議論を深めてまいります。高