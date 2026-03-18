元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。人生で避け続けてきた数字を明かす一幕があった。この日、生活する上での独自のこだわりを聞かれると「４っていう数字が嫌い過ぎて、４を避けて生活してるんです」と明かした中丸。「それを守ると１日、調子がいいみたいなのはいまだに信じて暮らしてます」と続けた。「例えば、トイレの