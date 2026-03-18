お笑いコンビ「麒麟」の川島明が１８日放送の日本テレビ系特番「ＷＢＣ詳報」（午後７時）にＭＣとして生出演。ＷＢＣ決勝でベネズエラが米国を下し、悲願の初優勝を飾った激闘を振り返った。ベネズエラ優勝の瞬間の映像を見届けた川島は「本当に互角の勝負でしたけど、やっぱり短期決戦の勢いをベネズエラが手にして最後、やっぱり勝てたのかなと思いますけど」とコメント。「逆に言うと、こんなに強い国に侍ジャパンはどう