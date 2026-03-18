◆オープン戦オリックス―広島（１８日・京セラドーム大阪）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が５回２安打１失点で先発ローテ入りをアピールした。初回は無死一、二塁のスタートとなったが、内野ゴロの間の１点で止めると、２回以降は広島に二塁を踏ませなかった。３者凡退も３度。オフから向上に励んできたチェンジアップも安定し「きょうは良かったけど、まだいい日と悪い日がある。継続できるように、まだまだ練