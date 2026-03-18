◆大相撲▽春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）東前頭１０枚目・豪ノ山（武隈）が、関脇・霧島（音羽山）との１敗対決に敗れて、賜杯争いで２敗に後退した。相手を土俵際まで追い込んだが、あと一歩足が出ずに逆転の突き落としを食らった。「最後に伸びてしまった。もう一度下から攻めていければ。思い切りはいけたと思う。まだまだ自分が弱かった」と振り返った。大阪出身で、館内では大声援を受けている。