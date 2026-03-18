第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開会式リハーサルが１８日、兵庫・西宮市内の甲子園球場で行われた。３２校の選手たちは本番さながらに堂々と聖地を踏みしめた。今大会からはＤＨ（指名打者）制が導入される。リハーサル前に行われた初戦の対戦校による監督対談が行われ、ＤＨ制については各チームの事情によって活用法はさまざまとなった。主な出場校監督のＤＨ制に関するコメントは以下の通り。▽花巻