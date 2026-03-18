俳優の高畑充希さん（34）が2026年3月14日、自身のインスタグラムを更新。第49回日本アカデミー賞の授賞式での着物ショットを披露した。「眩しい夜でした」高畑さんは、「眩しい夜でした」といい、青い着物を着こなし、李相日監督（52）と並ぶ2ショットを投稿した。「李監督とは『怒り』で出会って国宝に繋がり、作品賞の素晴らしい景色をみせていただきました」と語る。ちなみに、近況として「今は、ぼーっと子供の寝顔をみている