鹿児島県の口永良部簡易郵便局で去年12月、当時、郵便局長だった40代の男性が、自身の口座残高を150万円不当に増やしていたことがわかりました。 日本郵便によりますと、口永良部簡易郵便局で去年12月、郵便局長だった40代の男性が、自身の口座に実際には現金を預け入れていないにも関わらず、システム上のデータを操作し、口座残高を150万円不当に増やしたということです。 男性は当時、委託業務で郵便局長を務めていまし