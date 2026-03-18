鹿児島県内の公立高校入試は18日、二次選抜の募集が締め切られました。野田女子の衛生看護科には一次に続いて今回も出願者がおらず、公立高校で初めて来年度の新入生がゼロとなります。学科への新入生がゼロ…公立高校で初めて 県教育委員会によりますと、県内の公立高校入試の二次選抜には、40校に119人が出願しました。出願者がいなかった 公立高校で初めて「学科への新入生がゼロ」へ そんな中、二次選抜の出願に大きく揺れて