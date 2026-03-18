九州各県で話題のグルメや工芸品を集めたイベントが18日、鹿児島市で始まりました。大人気のドーナツも登場。同時開催でにぎわう初日を取材しました。 大分から揚げたての唐揚げに…長崎名物の佐世保バーガーはできたてを味わうことができます。 鹿児島市の山形屋できょう18日から始まった「好きSUKI九州」には、九州・沖縄各県から40社・およそ1000点が並びました。 宮崎からは発祥とされるチキン南蛮が登場