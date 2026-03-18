鹿児島県によりますと、去年8月の霧島・姶良集中豪雨の影響で通行止めが続いていた霧島市牧園町の県道470号・犬飼霧島神宮停車場線が、今月27日正午に4トン以上の車を除いて通行規制が解除されます。 ・ ・ ・