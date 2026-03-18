米３０年固定金利は６．３０％、住宅ローン申請指数は－１０．９％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．３０％と前回の６．１９％から上昇。住宅ローン申請指数は－１０．９％と前回の＋３．２％からマイナスに転じた。購入指数は１７１．３から１７２．９に上昇も、借り換え指数は１６４６．３から１３４１．０に大幅低下した。 USD/JPY158.98EUR/USD1.1545EUR/JPY183.56