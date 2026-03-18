中東関連のリスク高まりはみられず、米ＦＯＭＣ待ちにドル円１５９円付近＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、全般に米FOMC（連邦公開市場委員会）の結果発表を控えた様子見ムードが支配しており、各通貨ペアともに方向感を欠く展開となっている。中東情勢を背景とした有事のドル買いや原油高の動きがいったん落ち着きを見せるなか、市場の関心はＮＹ時間午後の金融政策発表とパウエルＦＲＢ議長の会見へと向いてい