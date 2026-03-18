原油高・ドル高の反応イランのガス田が攻撃されたとの報道で＝ロンドン為替 「イラン、サウスパルス・ガス田の一部が攻撃されたと発表＝国営テレビ」のヘッドライン報道を受けて、原油高・ドル高の反応がみられている。NY原油先物は96ドル付近へ再び上昇。ドル円は158.90付近から159.10付近へと上昇。ユーロドルは1.1555付近の高値を付けたあと、1.1530付近へ反落している。 USD/JPY159.03EUR/USD1.1539