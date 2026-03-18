危ない一番だった。霧島が土俵際で豪ノ山の突進をかわして何とか1敗を守った。内容は豪ノ山の方が良かったが、俵に足がかかりながらも、左に回り込んで逆転の突き落としを決めた。土俵際でしぶとさを発揮する霧島らしい相撲だった。大関陥落後は首のケガなどの影響もあり、あっさり負ける相撲も少なくなかった。だが、先々場所あたりから大関に昇進した頃の力強さと動きの良さが戻ってきた。4月で30歳。ベテランと呼ばれる年齢