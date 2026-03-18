3人組グループ・NEWSの小山慶一郎が18日、都内で開かれた『「小山慶一郎のアンノウン・ゾーン」〜封印されたニッポンの禁足地〜』放送記念！特別上映イベントに登壇。撮影中、初めて自分から撮影中止を申し出たことを明かした。【写真】すごい…！ドキュメンタリーのオフショットを紹介する小山慶一郎ここ数年、“気”の変化に敏感になったという小山。「自分にとって進まない方がいい場所、ずっといられない場所、すごく心地