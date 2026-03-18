俳優の杉浦太陽(45)が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。質問に答える形で、家族への向き合い方や、子供のしつけ方などについて明かした。動画では、生成AIを使って用意した質問に回答。「上の子(長女の希空)に対して厳しすぎたかもと思うことは？」との問いには、「希空に聞いたら“パパは基本的に甘い”って言われる」とした上で「門限」と回答。「特に希空の場合は女の子やからさ。やっぱりこの時間に帰ってきなさいっ