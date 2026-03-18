サッポロビールは１８日、第３のビール「ＧＯＬＤＳＴＡＲ（ゴールドスター）」と「麦とホップ」を、今年１０月以降にビールとして発売すると発表した。同月の酒税改正でビールが減税となり、ビール類の酒税が一本化されるのに合わせ、ビールを強化する。これまでより麦芽比率を高めてビールとして刷新する。具体的な発売時期や価格は未定。ゴールドスターはビールに近い飲み応え、麦とホップは強いコクをそれぞれ特徴とし、