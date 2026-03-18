18日の参院予算委員会で日本維新の会の佐々木理江議員が「私が一番取り組みたいと思っていること」として特別養子縁組について取り上げた。【映像】佐々木議員が自身の養子に言及した瞬間（実際の様子）佐々木議員は政府の現在の支援としての1組60万円の補助について「否定されるべきではない」としたうえで、「子どもを望むカップルが不妊治療をして、保険適用にはなりましたけれども、それでも金銭的にも精神的にも大きな負